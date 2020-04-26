Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тенденция к удвоению. Динамика распространения коронавируса в Архангельской области

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как менялась динамика роста выявленных заболевших на Северо-Западе по состоянию на 19 мая 2020 года. 

 

Напомним: графики показывают динамику/темпы роста выявленных заболевших, т.е. через сколько дней удвоится нынешнее число заболевших, если текущие темпы роста сохранятся.

 

Из всех регионов самую высокие темпы роста демонстрируют Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Псковская области — здесь удвоение фиксируется раз в 9 дней. При этом, если сравнивать с предыдущей неделей, Санкт-Петербург и Калининградская область показывают снижение темпа (было — удвоение раз в 8 дней), Новгородская и Псковская области сохраняют стабильный темп (не замедляется, но и не ускоряется).

 

Замедление произошло в Республике Карелия. Если на прошлой неделе показатель держался в зоне удвоения раз в 7 дней, то на сегодняшний день темпы замедлились до удвоения раз в 11 дней.

 

Стабильна динамика в Архангельской области (с легкой тенденцией к ускорению) и Республике Коми (держится на уровне удвоения раз в 10 дней).

 

Самые низкие темпы на этой неделе (с сохранением динамики в разрезе недели) показывают Вологодская (с легкой тенденцией к ускорению) и Ленинградская области (удвоение раз в 13 дней), а также Мурманская область (удвоение раз в 14 дней и реже).

 

Тем не менее, ИЦК напоминает: снизить темпы роста всё еще можно и главный способ – соблюдение режима самоизоляции и применение средств индивидуальной защиты.  

20 май 08:31 | : Будни

Главные новости


Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий
Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (163)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20