Тенденция к удвоению. Динамика распространения коронавируса в Архангельской области

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как менялась динамика роста выявленных заболевших на Северо-Западе по состоянию на 19 мая 2020 года.
Напомним: графики показывают динамику/темпы роста выявленных заболевших, т.е. через сколько дней удвоится нынешнее число заболевших, если текущие темпы роста сохранятся.
Из всех регионов самую высокие темпы роста демонстрируют Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Псковская области — здесь удвоение фиксируется раз в 9 дней. При этом, если сравнивать с предыдущей неделей, Санкт-Петербург и Калининградская область показывают снижение темпа (было — удвоение раз в 8 дней), Новгородская и Псковская области сохраняют стабильный темп (не замедляется, но и не ускоряется).
Замедление произошло в Республике Карелия. Если на прошлой неделе показатель держался в зоне удвоения раз в 7 дней, то на сегодняшний день темпы замедлились до удвоения раз в 11 дней.
Стабильна динамика в Архангельской области (с легкой тенденцией к ускорению) и Республике Коми (держится на уровне удвоения раз в 10 дней).
Самые низкие темпы на этой неделе (с сохранением динамики в разрезе недели) показывают Вологодская (с легкой тенденцией к ускорению) и Ленинградская области (удвоение раз в 13 дней), а также Мурманская область (удвоение раз в 14 дней и реже).
Тем не менее, ИЦК напоминает: снизить темпы роста всё еще можно и главный способ – соблюдение режима самоизоляции и применение средств индивидуальной защиты.