Депутаты выяснили, почему Архангельск такой замусоренный

Фотографии замусоренных контейнерных площадок во дворах областной столицы давно стали хитом архангельского сегмента Всемирной Сети.
Так и споры вокруг вечного вопроса кто в этом виноват – сами неаккуратные горожане региональный оператор ТКО или непосредственно перевозчики бытовых отходов. Последние начали настоящую войну компроматов, возбуждая общественность петициями с угрозой прекратить свою профессиональную деятельность.
Группа депутатов АрхГорДумы, представляющих фракцию «Единая Россия», попыталась разобраться в вопросе и провела рейд по болевым точкам своего города.
В наиболее плачевном состоянии оказалась контейнерная площадка у дома 13 на Московском проспекте. Мусор не вывозился уже неделю… сама площадка должным образом не оборудована. Грязь и отходы повсюду.
Сергей Пономарев:
- По логике тех, кто действительно должен осуществлять вывоз, житель может обратиться с претензией к перевозчику, если мусор упал при погрузке; к УК если мусор сдуло ветром; в Муниципальный жилищный контроль, если УК не прибрала мусор у площадки и т.д. Иными словами «футбол». Это недопустимо. Архангелогородцам важно, что они заплатил деньги за вывоз мусора и хотят получить чистую контейнерную площадку.
Чуть лучше, но далеко от представления о чистоте и порядке обстояли дела еще по трем проверенным адресам - ул. Урицкого, 68, ул. Тимме, 4 и пр. Ломоносова, 7.
Участник рейда Сергей Чанчиков считает, что одними уговорами и словесными претензиями добиться результата не получится… нужно вводить серьезные штрафные санкции:
- В случае нарушения и невывоза нужно привлекать компании к административной ответственности, выписывать штрафы, не стесняться это делать, потому что только таким образом мы можем создать некую дисциплину среди компаний, которые участвуют в этой реформе.
Участники рейда сошлись во мнении, что положение сможет, если не полностью исправить, то значительно улучшить тотальный контроль не только со стороны администраций и депутатов, но и самих жителей, которые устали жить на помойке.
Владимир Хотеновский:
- Мы будем стремиться внедрить в Архангельске программу «чистый город», чтобы она заработала, как она работает во многих регионах и других городах, где можно подать заявку о нарушениях будь то мусор, реклама, дороги, по одному единственному порталу.
Все увиденное и услышанное в рабочей поездке будет самым серьезным образом обсуждаться на ближайшем заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.