За неделю индекс заражаемости коронавирусом в Архангельской области вырос больше, чем на треть

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сделал очредной еженедельный расчет, сколько заболевших Covid-19 приходится на 100 000 населения в регионах Северо-Запада по данным на 18 мая (прилагаю карту с данными + карту прошлой недели для сравнения).
По результатам последней недели тройка лидеров в федеральном округе не изменилась: Мурманская область, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. По сравнению с аналогичным расчётом на прошлой неделе, все регионы СЗФО продемонстрировали рост числа заболевших на 100000 населения.
Мурманская область не только является лидером по данному показатель в СЗФО, но и занимает второе место в России, уступая лишь Московской области ( 379,1 заболевших на 100000 населения).
Наименьшее количество заболевших на 100 тыс. - в Вологодской области (38,5) и Республике Карелия (36,0).
Самый большой рост за последнюю неделю продемонстрировал Санкт-Петербург – показатель увеличился на 59,8 и составил 204,8 заболевших на 100000 населения.
Второе место по увеличению недельного показателя заняла Мурманская область (+33 за неделю и 352,8 в итоге). На третьей строчке разместилась Ленинградская область (показатель увеличился на 26,9 и составил 113,8 заболевших).
Отдельно стоит выделить НАО: учитывая, что округ входит в тройку лидеров в СЗФО, за последнюю неделю рост заболеваемости в СЗФО самый низкий – всего +9,1 (122,8 в итоге).
На сегодняшний день в Архангельской области на 100 тысяч жителей приходится 64.5 инфицированных (для сравнения – на 11.05.2020 соотношение было 40.9 на 100 000).