Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский ОНФ призывает накормить четвероногих друзей

Общероссийский народный фронт запустил акцию «Животные – герои» в рамках всероссийского проекта помощи животным «Четыре лапы», который помогает и поддерживает организации, занимающиеся содержанием животных. Цель проекта — оказать помощь приютам для бездомных животных, частным мини-зоопаркам и другим организациям, находящимся в затруднительном финансовом положении в связи с ограничительными мероприятиями во время эпидемии коронавируса.

Необходимо, чтобы как можно больше людей узнали, почему четвероногие так важны для общества. Для этого нужно опубликовать фото в соцсетях и рассказать, что героического или интересного делает ваш питомец, и указать хештеги акции #герои_4лапы #онфнко. Средства на спасение животных можно передать на сайте фонда-оператора акции «Я свободен», где ведется сбор пожертвований – https://iamfreefund.online/covid-19».

«Сегодня, в условиях пандемии, в необходимой помощи нуждаются не только люди, но и животные, которые ежедневно хотят есть – отметил активист Общероссийского народного фронта в Архангельской области Андрей Коноплев. Конечно, общественники первыми окажут помощь животным, и призывают всех неравнодушных граждан купить для них корм и лекарства». 

18 май 12:00 | : Будни

Главные новости


Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
Сдать тест на коронавирус в Архангельске – мировая проблема. Рассказ очевидца
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (146)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20