Архангельский ОНФ призывает накормить четвероногих друзей

Общероссийский народный фронт запустил акцию «Животные – герои» в рамках всероссийского проекта помощи животным «Четыре лапы», который помогает и поддерживает организации, занимающиеся содержанием животных. Цель проекта — оказать помощь приютам для бездомных животных, частным мини-зоопаркам и другим организациям, находящимся в затруднительном финансовом положении в связи с ограничительными мероприятиями во время эпидемии коронавируса.
Необходимо, чтобы как можно больше людей узнали, почему четвероногие так важны для общества. Для этого нужно опубликовать фото в соцсетях и рассказать, что героического или интересного делает ваш питомец, и указать хештеги акции #герои_4лапы #онфнко. Средства на спасение животных можно передать на сайте фонда-оператора акции «Я свободен», где ведется сбор пожертвований – https://iamfreefund.online/covid-19».
«Сегодня, в условиях пандемии, в необходимой помощи нуждаются не только люди, но и животные, которые ежедневно хотят есть – отметил активист Общероссийского народного фронта в Архангельской области Андрей Коноплев. Конечно, общественники первыми окажут помощь животным, и призывают всех неравнодушных граждан купить для них корм и лекарства».