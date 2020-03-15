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Эксперты: Приготовьтесь, грядущее лето будет богато на катаклизмы

Климатологи и профильные ведомства дают неутешительный прогноз на текущий год и  предупреждают россиян о предстоящих разрушительных стихийных бедствиях. Чего ожидать в ближайшей перспективе и что можно предпринять в этой связи? Ответы на эти вопросы уже есть и самое время их узнать. Ведь, как известно, предупрежден - значит вооружен.

Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что этим летом в России участятся природные катаклизмы. Специалист подчеркивает, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

Киселев считает, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы. Эксперт предполагает, что лето в России будет теплым и резкий рост температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты.

Коллеги-климатологи разделяют беспокойство относительно изменение состояния ледников и промёрзших слоёв грунта. Ведь пока сложно предсказать что именно может высвободиться из ледяных оков и с чем человечеству придётся столкнуться в связи с такими событиями. Уже известно, что опасность могут представлять высокотоксичные промышленные отходы, несколько десятилетий назад захороненные в этих широтах, а так же эпидемиологически опасные  биологические отходы, содержащие активные штамы вирусов и бактерий, законсервированные в свое время после лабораторных исследований в северных широтах России.

Аналогичный прогноз на летом даёт и Минприроды России. В конце апреля Глава ведомства Дмитрий Кобылкин  предупредил Президента Владимира Путина об аномально жарком лете 2020. По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций. Это означает обострение ситуации с лесными пожарами и их возможными катастрофическими последствиями.

Кроме того, в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы опубликовали прогноз, согласно которому нынешний год станет одним из самых теплых в истории.

Это означает, что с большой вероятностью, погодные изменения коснутся многих россиян. Им просто необходимы базовые знания в области разного рода стихийных бедствий и их связи с климатическими изменениями. А еще более необходимо понимание как можно своевременно подготовиться к тому или иному катаклизму, чтобы свести свои возможные риски к минимуму.

Именно этому посвящен новый бесплатный курс «Управление для снижения рисков бедствия», подготовленный экспертами-климатологами, совместно с WWF России и зелёным Движением ЭКА. Курс можно пройти полностью онлайн, в любое удобное для слушателей время на сайте: drr-course.ru/ 

Автор курса - Оксана Липка, кандидат географических наук, заместитель начальника отдела Изучения взаимодействия атмосферы и природных систем суши Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. Курс состоит из 4-х модулей, каждый из которых рассчитан на 30 минут. Материал дается в простой, доступной неподготовленному слушателю форме.

Слушателям, изучившим все три модуля и справившимся с проверочными тестами, будет выдан сертификат WWF России о прохождении курса. Курс создан по инициативе WWF России и проводится в рамках всероссийского квеста “Другая планета”.  

14 май 10:54 | : Будни

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