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Мы - не китайцы! В России самоизоляция укрепила брачные узы

Укрепление взаимоотношений на карантине наблюдают 19% россиян, состоящих в браке, у 10% все стало только хуже. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как режим самоизоляции сказывается на семейных отношениях. В опросе приняли участие 1600 россиян, состоящих в браке.

Практически 6 из 10 россиян говорят о том, что карантин не нарушил их хорошие отношения со второй половиной (58%). 13% в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире. 6% россиян считают, что карантин улучшил их отношения в браке. И напротив, ухудшение взаимоотношений наблюдают 7%. 4% респондентов говорят, что в их семье все по-прежнему плохо. 3% россиян карантин заставил думать о разводе.

Мужчины чаще признаются как в восхищении перед своей второй половиной (15% против 11% среди женщин), так и в ухудшении отношений (8 и 5% соответственно). Среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо (60% против 57% среди мужчин), так и тех, кто находится в шаге от развода (5 и 3% соответственно).

14 май 10:43 | : Будни

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