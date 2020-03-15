Паримся от души. В Архангельске бани заработали в обычном режиме

На этой неделе все 14 муниципальных бань переходят на работу в обычном режиме – с паром и без пара, - сообщил директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин
- В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции работа парных отделений с 30 марта была прекращена. Помывочные отделения были открыты для горожан, проживающих в деревянном жилфонде, где отсутствуют условия для подачи холодной и горячей воды, - отметил Михаил Назарьин. – С этой недели вводятся социальные дни, когда можно помыться без пара, с пятницы открываются парные отделения.
После каждого сеанса помывки проводится обработка банных помещений дезинфекционными средствами.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)
Режим работы бань с 12.05-31.05.2020 года
|
№ бани
|
Пятница
|
Суббота
|
Воскресенье
|
Понедельник
|
3
|
Выходной
|
9-20муж с паром
|
9-20жен с паром
|
10-15жен без пара
15.30-18 муж без пара
|
4
|
Выходной
|
10-20жен с паром
|
10-20муж с паром
|
10-12жен без пара
12.30-14муж без пара
|
9
|
Выходной
|
10-17 без пара
|
17.05 и 31.05
10-18 без пара
24.05
10-16.30 без пара
16.30-18 с паром
|
Выходной
|
10
|
Выходной
|
10-13 без пара
13.30-20 с паром
|
11-13 без пара
13.30-20 с паром
|
Выходной
|
11
|
11-18 без пара
|
10-20 с паром
|
10-20 с паром
|
Выходной
|
15
|
Выходной
|
16.05 и 30.05
12-16муж без пара
16-18жен без пара
23.05
12-14муж без пара
14-16муж с паром
16-18жен с паром
|
9-14жен без пара
|
Выходной
|
16
|
Выходной
|
10-20 с паром
|
10-20 с паром
|
12-17 без пара
|
17
|
Выходной
|
10-14жен без пара
14.30-20жен с паром
|
11-12муж без пара
12-20муж с паром
|
Выходной
|
18
|
Выходной
|
9-20 с паром
|
9-20 с паром
|
10-13 без пара
|
19
|
Выходной
|
12-17муж без пара
|
12-17жен без пара
|
Выходной
|
23
|
Выходной
|
14-19 без пара
|
13-16муж с паром
16-19жен с паром
13-16муж без пара
16-19жен без пара
|
Выходной
|
24
|
15-20жен без пара
15-20муж с паром
|
15-19муж без пара
15-19жен с паром
|
Выходной
|
Выходной
|
25
|
Выходной
|
10-12 без пара
12.20-20 с паром
|
10-12 без пара
12.20-20 с паром
|
Выходной
|
27
|
Выходной
|
10-20 с паром
|
10-20 с паром
|
9-15 без пара