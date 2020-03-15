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Паримся от души. В Архангельске бани заработали в обычном режиме

На этой неделе все 14 муниципальных бань переходят на работу в обычном режиме – с паром и без пара, - сообщил директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин

- В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции работа парных отделений с 30 марта была прекращена. Помывочные отделения были открыты для горожан, проживающих в деревянном жилфонде, где отсутствуют условия для подачи холодной и горячей воды, - отметил Михаил Назарьин. – С этой недели вводятся социальные дни, когда можно помыться без пара, с пятницы открываются парные отделения.

После каждого сеанса помывки проводится обработка банных помещений дезинфекционными средствами.

 (по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

Режим работы бань с 12.05-31.05.2020 года

№ бани

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

3

Выходной

9-20муж с паром

9-20жен с паром

10-15жен без пара

15.30-18 муж без пара

4

Выходной

10-20жен с паром

10-20муж с паром

10-12жен без пара

12.30-14муж без пара

9

Выходной

10-17 без пара

17.05 и 31.05

10-18 без пара

24.05

10-16.30 без пара

16.30-18 с паром

Выходной

10

Выходной

10-13 без пара

13.30-20 с паром

11-13 без пара

13.30-20 с паром

Выходной

11

11-18 без пара

10-20 с паром

10-20 с паром

Выходной

15

Выходной

16.05 и 30.05

12-16муж без пара

16-18жен без пара

23.05

12-14муж без пара

14-16муж с паром

16-18жен с паром

9-14жен без пара

Выходной

16

Выходной

10-20 с паром

10-20 с паром

12-17 без пара

17

Выходной

10-14жен без пара

14.30-20жен с паром

11-12муж без пара

12-20муж с паром

Выходной

18

Выходной

9-20 с паром

9-20 с паром

10-13 без пара

19

Выходной

12-17муж без пара

12-17жен без пара

Выходной

23

Выходной

14-19 без пара

13-16муж с паром

16-19жен с паром

13-16муж без пара

16-19жен без пара

Выходной

24

15-20жен без пара

15-20муж с паром

15-19муж без пара

15-19жен с паром

Выходной

Выходной

25

Выходной

10-12 без пара

12.20-20 с паром

10-12 без пара

12.20-20 с паром

Выходной

27

Выходной

10-20 с паром

10-20 с паром

9-15 без пара

 

13 май 13:05 | : Будни

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