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Архангельск детсадовский: С сегодняшнего дня дежурные группы открыты везде

Сегодня в Архангельске открыты 67 дошкольных учреждений, в них организована 151 дежурная группа. Утром в детские сады родители привели 1632 ребенка.

По информации отдела дошкольного образования по сравнению с прошлой неделей численность детей, посещающих детские сады, увеличилась на 315 человек. Уже открыты все муниципальные дошкольные учреждения, за исключением дошкольных групп в школе №60. Планируется, что они начнут работу с завтрашнего дня.

По-прежнему особое внимание в детских садах уделяется профилактическим мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции: ежедневно осуществляется мониторинг состояния здоровья сотрудников и воспитанников, усилены меры по дезинфекции помещений, оборудования, игрушек. Все дошколята под присмотром воспитателей моют руки, обрабатывают их антисептиками. С детьми в игровой форме проводятся занятия по изучению правил личной гигиены.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

12 май 11:45 | : Будни

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