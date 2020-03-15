«Храм место для молитвы, но не для политики»

Изображения, связанные с боевыми действами, могут присутствовать в православных храмах, но они не должны быть политизированными и вызывать распри среди верующих. Об этом заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» в воскресенье председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Храм — это не то место, где должны изображаться военные парады, храм — это место молитвы, и я думаю, что все композиционное убранство храма должно быть подчинено этой цели. Конечно, воинский храм — это и место поминовения. Там могут быть изображения, связанные с войной, с военными действиями, но они не должны быть политизированными, они не должны вызывать разделение или разногласие. И, конечно, в храмах не должно быть портретов гонителей церкви», — заявил глава ОВЦС, передает ТАСС.
По его мнению, это исключает возможность, чтобы в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил России, было изображение Иосифа Сталина. «Конечно же, изображений Сталина в православном храме не должно быть. Дело в том, что Сталин был гонителем церкви, на его совести кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников церкви Русской», — добавил митрополит Иларион.
Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ. В частности, на снимках были видны фрагменты мозаики с изображением президента России Владимира Путина, ряда других политических деятелей современной России, а также Сталина.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС 1 мая, что мозаика с изображением первых лиц государства переделывается в мастерской-изготовителе, изображения первых лиц государства будут с нее убраны. В настоящий момент строительство храма завершено, однако его освящение отложено из-за пандемии коронавируса.
(по материалам Архангельской епархии)