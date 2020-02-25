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Виктор Павленко: Мы помним обо всех, кто приближал Победу!

В городе воинской славы Архангельске начались мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы.

 

Ежегодно 8 мая, в день, отмечаемый во многих странах как День окончания Второй мировой войны в Европе, члены Клуба «Братство Северных конвоев» отдают дань памяти участникам Полярных конвоев из стран антигитлеровской коалиции.

Сегодня в столице Поморья цветы были возложены у памятника «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.» на набережной Северной Двины и на Британском воинском мемориале на Кузнечевском кладбище, где покоятся военнослужащие Великобритании - летчики и моряки, погибшие при защите караванов судов с грузами, поставляемыми в СССР по ленд-лизу. В неофициальном мероприятии приняли участие члены Клуба «Братство Северных конвоев» и председатель его попечительского Совета сенатор Виктор Павленко.

- Наш Город воинской славы Архангельск сыграл огромную роль в годы Великой Отечественной войны. Решающий вклад в Победу над фашизмом внесла наша страна. Но мы помним и о вкладе наших союзников. Северные конвои – это не просто уникальные военные операции по доставке грузов проведенные совместно странами антигитлеровской коалиции. Тысячи советских и зарубежных моряков проявили мужество, решительность, стойкость. Многие отдали для Победы самое дорогое – свою жизнь. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми, глобальными угрозами, опыт сотрудничества великих держав в годы войны звучит как никогда актуально, - отметил сенатор Виктор Павленко.

За годы войны, северным маршрутом в составе союзных конвоев прошли более 1500 кораблей и судов под флагами СССР, Великобритании, США, Франции, Канады, Польши, Бельгии, Голландии, Австралии, Норвегии, Дании, Панамы и Гондураса. Они доставили в Архангельск и Мурманск более 4 млн. тонн грузов: вооружение, боеприпасы, оборудование, продовольствие. 120 союзных и более 150 советских кораблей и судов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Именно здесь - на Русском Севере, союзники с 1941 и до 1945 года сражались против врага вместе, здесь солдаты и матросы из стран антигитлеровской коалиции впервые пожали друг другу руки - стали братьями по оружию, за четыре года до знаменитой встречи на Эльбе.

Уже несколько лет в Архангельске – городе, в котором встретили первый союзный конвой, 9 мая в составе Бессмертного полка проходит организованная Клубом «Братство Северных конвоев» колонна Бессмертного экипажа, в которой вместе с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проносят портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. В этом году мероприятие пройдет в он-лайн формате. Чтобы стать его участником нужно добавить на стене группы https://vk.com/arcticcrew - фамилию, имя отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику.

  

08 май 15:03 | : Будни

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