В Архангельской области коронавируса испугались остальные заразные болезни

Несмотря на пандемию вируса COVID-19, Архстат отмечает в целом улучшение эпидемиологической обстановки в регионе.
Так, в первые да месяца текущего года в регионе сократилось число заболеваний острыми вирусными гепатитами — в 3 раза, гриппом — в 2 раза, туберкулезом — в 1,5 раза. На 35% стали реже регистрировать случаи заболевания сифилисом, на 7,5% — острыми инфекциями верхних дыхательных путей.
Напомним, на сегодняшний день в Архангельской области инфицированы коронавирусом 372 человека, выздоровели и выписаны из больниц 126, двое скончались.
Так-то…