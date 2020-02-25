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В Архангельской области коронавируса испугались остальные заразные болезни

Несмотря на пандемию вируса COVID-19, Архстат отмечает в целом улучшение эпидемиологической обстановки в регионе.

Так, в первые да месяца текущего года в регионе сократилось число заболеваний острыми вирусными гепатитами — в 3 раза, гриппом — в 2 раза, туберкулезом — в 1,5 раза. На 35% стали реже регистрировать случаи заболевания сифилисом, на 7,5% — острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Напомним, на сегодняшний день в Архангельской области инфицированы коронавирусом 372 человека, выздоровели и выписаны из больниц 126, двое скончались.

Так-то…

08 май 11:23 | : Будни

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