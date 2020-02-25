Акции #МыВместе в Архангельской области: 2 000 продуктовых наборов уже переданы нуждающимся

В Архангельской области участники акции #МыВместе совместно с представителями организаций социального обслуживания и сотрудниками благотворительного фонда развития сообщества «Гарант» передали 2 тыс. бесплатных продуктовых наборов жителям региона. Их получили пенсионеры категории 60+, нуждающиеся в помощи в период пандемии коронавирусной инфекции. Продукты были приобретены в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь». В продуктовые наборы вошли крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар и чай.
Партнеры акции #МЫВМЕСТЕ адресно направили в регионы 1 миллиард рублей для комплектования продуктовых наборов в период сложившейся ситуации с распространением вируса, когда граждане вынуждены находится дома. В акции принимают участие 73 региона страны, в том числе и Архангельская область.
Продукты были приобретены в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь». В продуктовые наборы вошли крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар и чай.
«Для пожилых людей сейчас очень важно чувствовать участие и поддержку. Продуктовая помощь пришла во все муниципальные образования Архангельской области, за исключением Мезенского и Лешуконского районов. Туда пока добраться невозможно по причине сезонного бездорожья и временного отсутствия переправ. Но как только логистика восстановится, продуктовые наборы будут доставлены», – отметила директор фонда развития сообщества «Гарант» в Архангельской области Марина Михайлова.
Всего в рамках акции #МыВместе более 9 тыс. граждан в Архангельской области получили необходимую помощь от волонтеров, активистов ОНФ, предпринимателей – это доставка продуктов питания и лекарств, в том числе льготных, помощь в оплате услуг ЖКХ, уходе за животными и др.
«Помощь гражданам различных социальных категорий продолжается. Благодаря акции #МыВместе неравнодушные граждане на протяжении двух недель приобретали для нуждающихся продукты питания в одной из торговых сетей областного центра. Эти продукты в основном предназначены для семей с детьми, чьи родители пока не работают. Сегодня общественники их активно раздают и получают слова благодарности», – прокомментировал участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко.
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.