Архангельской области: 6 новых случаев заражения коронавирусом. Что принесет теплый первомай?

По сообщению регионального оперштаба, число инфицированных COVID-19 преодолело психологическую планку в три сотни и на сегодняшний день составляет 305 человек.
«География» шести новых случаев:
Всех заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц по месту жительства. Их ближайшие контакты изолированы.
Впрочем, наблюдатели ожидают в ближайшие дни более тревожные новости с фронта борьбы с пандемией, учитывая вчерашнее скопление народа в районе набережной Северной Двины, что видно на фотографиях в интернете.
Число выздоровевших увеличилось на одного. Всего за время пандемии победивших коварный вирус – 69.