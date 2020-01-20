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Архангельской области: 6 новых случаев заражения коронавирусом. Что принесет теплый первомай?

По сообщению регионального оперштаба, число инфицированных COVID-19 преодолело психологическую планку в три сотни и на сегодняшний день составляет 305 человек.

«География» шести новых случаев:

  • пациент и сотрудник Первой городской клинической больницы, попавшие в круг контактов с ранее заболевшими в хирургическом отделении учреждения; 
  • по одному жителю Коношского и Холмогорского районов; 
  • один северодвинец;
  • пациентка одного из карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы. 

Всех заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц по месту жительства. Их ближайшие контакты изолированы.

Впрочем, наблюдатели ожидают в ближайшие дни более тревожные новости с фронта борьбы с пандемией, учитывая вчерашнее скопление народа в районе набережной Северной Двины, что видно на фотографиях в интернете.

Число выздоровевших увеличилось на одного. Всего за время пандемии победивших коварный вирус – 69.

 

 

     

 

04 май 13:02 | : Будни

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