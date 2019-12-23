25 новых случаев заражения... умерших нет! С кем опять перепутали Архангельскую область?

На обновляющейся ежедневно оперативной карте распространения коронавируса в России напротив Архангельской области появились угрожающая цифра – 5 умерших.
Получается, в регионе за сутки скончались 4 инфицированных.
Однако эту информацию не подтверждает региональный штаб по борьбе с пандемией – всего зарегистрирован 1 факт смерти, эта цифра держится уже несколько недель.
Напомним, что это уже не первый случай, когда в информации о заболевших коронавирусом Архангельскую область путают с другим регионом.
Всего по области 213 заболевших (цифра пока не изменилась) и 51 выздоровевший… чего и пожелаем всем болящим.
P.S. По последней информации подтвенрждено 25 новых случаев заражения.