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Игорь Скубенко: «Весеннего всем настроения!»

«День весны и труда - это праздник людей, кто своим трудом создаёт и приумножает богатство страны. Он всегда был и будет символом сплочённости трудящихся, борьбы за социальную справедливость и защиту прав работающего человека.
Северодвинск можно по праву назвать городом-тружеником. Его жителям по плечу самые сложные задачи - будь то строительство и ремонт современных атомоходов или модернизация социальной и транспортной инфраструктуры, воспитание подрастающего поколения или охрана здоровья, благоустройство городской среды или развитие культуры.
Благодаря трудолюбию и профессионализму горожан Северодвинск по многим показателям является лидером среди городов Поморья, пионером в реализации важных для региона проектов. Ваш честный и добросовестный труд - это непреходящая ценность на все времена.
Желаю вам, уважаемые северодвинцы, весеннего настроения, оптимизма, семейного благополучия, а также новых успехов в труде на благо нашего любимого города, области и всего Отечества!».

01 май 10:34 | : Будни

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