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"Несмотря на трудности... будем жить!". Игорь Годзиш поздравил архангелогородцев с Первомаем

- 1 Мая для архангелогородцев - один из самых любимых праздников. Весна дарит долгожданное тепло, а вместе с ним новые силы и надежды на исполнение желаний.
Многие годы Первомай объединяет людей разных поколений и профессий - всех, кто отдает свои знания и талант родному городу, региону и стране. Наши деды и отцы своим добросовестным трудом заложили крепкие экономические, научные, промышленные основы для развития Архангельска.
Я благодарю тружеников тыла, которые наравне с армией героически добивались Великой Победы и отдали все силы восстановлению страны в послевоенные годы. Это и праздник тысяч ветеранов труда, получивших высокое звание за самоотдачу на работе и наставничество над молодежью.
Несмотря на трудности, с которыми мы все столкнулись из-за распространения коронавируса, город продолжает жить: строятся школы и детские сады, ремонтируются дороги, работают ресурсоснабжающие организации и многие предприятия сферы торговли. Мы справимся с этим этапом и продолжим созидательный путь.
Пусть общими усилиями наш любимый город преображается, становится комфортнее! Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов в делах и счастливых перемен!

01 май 10:28 | : Будни

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