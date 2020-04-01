Архангельская областная клиническая больница продолжает поставлять заразившихся коронавирусом

Информация регионального штаба по контролю за пандемией: в последние сутки число инфицированных вирусом COVID-19 увеличилось на 15 человек.
Из них:
- пять - в отделениях Архангельской областной клинической больницы, находящихся на карантине;
- три — в Архангельской клинической психиатрической больнице;
- двое сотрудников «АГД Даймондс»;
- четверо архангелогородцев и один новодвинец, попавшие в круг контактов с ранее заболевшими.
Общее число заболевших достигло цифры 213… а впереди еще и Первомай.