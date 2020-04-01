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Архангельская областная клиническая больница продолжает поставлять заразившихся коронавирусом

Информация регионального штаба по контролю за пандемией: в последние сутки число инфицированных вирусом COVID-19 увеличилось на 15 человек.

Из них:

  • пять - в отделениях Архангельской областной клинической больницы, находящихся на карантине;
  • три — в Архангельской клинической психиатрической больнице;
  • двое сотрудников «АГД Даймондс»;
  • четверо архангелогородцев и один новодвинец, попавшие в круг контактов с ранее заболевшими.

Общее число заболевших достигло цифры 213… а впереди еще и Первомай.

30 апрель 13:44 | : Будни

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