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Россияне безрадостно ждут майские праздники

Почти три четверти россиян останутся на майские праздники дома, соблюдая режим самоизоляции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где россияне планируют провести 1—11 мая. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

Режим самоизоляции скорректировал планы россиян на весенние праздники. Так, в прошлом году майские праздники проводил дома лишь 41% россиян, сейчас — 73%. Число респондентов, планирующих поездку на дачу или в деревню, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем в 2 раза (16 и 7% соответственно). Каждый десятый проведет праздники на рабочем месте.

Россияне массово отказались от прогулок на природе, поездок по России и за рубеж, а также посещения гостей. Если раньше среди прочих вариантов досуга на майские россияне называли посещение бани, тренировок, участие в первомайских шествиях, то сегодня — прогулки в парке в обход запретов властей.  

30 апрель 13:34 | : Будни

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