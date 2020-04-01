Константин Щемелинин: Дистанционное обучение и наука выживать

Много нареканий, главным образом, от родителей, вызывает внедренная в связи с пандемией коронавируса система дистанционного обучения для учащихся средних учебных заведений. Есть опасение, что она в определенных объемах останется и после снятия карантинных мер.
О том, что подобная форма не выполняет одну важнейшую функцию, которая присутствует в очной школе, говорит наш постоянный эксперт, крымский писатель Константин Щемелинин:
- Как ни странно это прозвучит, но основных функций, которая в реальности выполняет современная школа и в России, и в других странах – две:
Режим дистанционного обучения уничтожает вторую важнейшую школьную функцию - в результате чего дети могут вырасти асоциальными, не способными на реальное (а не виртуальное) производственное общение, а также неспособными к построению свей личной жизни.