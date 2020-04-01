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Константин Щемелинин: Дистанционное обучение и наука выживать

Много нареканий, главным образом, от родителей, вызывает внедренная в связи с пандемией коронавируса система дистанционного обучения для учащихся средних учебных заведений. Есть опасение, что она в определенных объемах останется и после снятия карантинных мер.

О том, что подобная форма не выполняет одну важнейшую функцию, которая присутствует в очной школе, говорит наш постоянный эксперт, крымский писатель Константин Щемелинин:

- Как ни странно это прозвучит, но основных функций, которая в реальности выполняет современная школа и в России, и в других странах – две:

  1. Научить читать-писать-считать, а также дать некоторые обобщенные знания о мире.
  2. Научить детей функционировать (жить, выживать, доминировать, управлять и так далее) в реальном человеческом коллективе.

Режим дистанционного обучения уничтожает вторую важнейшую школьную функцию - в результате чего дети могут вырасти асоциальными, не способными на реальное (а не виртуальное) производственное общение, а также неспособными к построению свей личной жизни.

 

29 апрель 13:11 | : Будни

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