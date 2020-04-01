13 новых заболевших. Данные Архангельского оперштаба за последние сутки

Количество инфицированных коронавирусом в регионе за последние сутки увеличилось на 13 человек.
Из них: два пациента в Архангельской областной клинической больнице; четыре пациента в Архангельской клинической психиатрической больнице; двое сотрудников ПАО «Севералмаз»; один в Северодвинске, двое в Архангельске и двое — в Приморском районе (все контактировали с ранее заразившимися).
По заявлению начальника регионального оперштаба Артема Вахрушева, три отделения Архангельской областной клинической больницы находятся на карантине, выписка и приём пациентов в них не проводятся, АКПБ была полностью закрыта на карантин еще раньше.
Всего в области на сегодняшний день были заражены и госпитализированы 198 человек, 45 из них уже выписаны.