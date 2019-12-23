Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему часть Архангельска вчера сидела без отопления?

Оказывается, вчера на пересечении ул. Логинова и пр. Обводный канал на магистральной теплосети ДУ-700 был обнаружен дефект. Потребовалось несколько часов для проведения земляных работ, откачки воды и устранения повреждения.

- Сначала под отключение попал достаточно большой квадрат, но мы произвели переключение на «обратку». До утра остались без отопления и горячей воды жители домов на Обводном – Космонавтов – Логинова и в районе Воскресенской – Выучейского. На данный момент все ремонтные работы завершены, задвижки открыты. Как только трубы прогреются, в квартирах станет тепло и появится горячая вода, - пояснил главный инженер Архангельских тепловых сетей – структурного подразделения ТГК-2 -Станислав Ерехинский.

Такое объяснения дают администрация Архангельска. Она же настоятельно рекомендует управляющим компаниям провести проверку тепловых узлов.

Со списком сегодняшних плановых отключений тепла в жилых домах можно ознакомиться здесь.

28 апрель 12:09 | : Будни

Главные новости


«Зеленые инвестиции» себя оправдывают». «Роснефть» провела видеоконференцию по экологическим программам в Арктике
Новые отставки: уходит директор департамента информации Олег Ипатов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20