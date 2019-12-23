Почему часть Архангельска вчера сидела без отопления?

Оказывается, вчера на пересечении ул. Логинова и пр. Обводный канал на магистральной теплосети ДУ-700 был обнаружен дефект. Потребовалось несколько часов для проведения земляных работ, откачки воды и устранения повреждения.
- Сначала под отключение попал достаточно большой квадрат, но мы произвели переключение на «обратку». До утра остались без отопления и горячей воды жители домов на Обводном – Космонавтов – Логинова и в районе Воскресенской – Выучейского. На данный момент все ремонтные работы завершены, задвижки открыты. Как только трубы прогреются, в квартирах станет тепло и появится горячая вода, - пояснил главный инженер Архангельских тепловых сетей – структурного подразделения ТГК-2 -Станислав Ерехинский.
Такое объяснения дают администрация Архангельска. Она же настоятельно рекомендует управляющим компаниям провести проверку тепловых узлов.
Со списком сегодняшних плановых отключений тепла в жилых домах можно ознакомиться здесь.
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