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В России отмечается небывалый подъем донорства

По сообщениям медицинских служб, переливание плазмы крови пациенту с коронавирусом от донора, переболевшего COVID-19, помогает победить инфекцию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, готовы ли они стать донорами крови в случае, если переболеют коронавирусом. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

53% россиян в возрасте старше 18 лет готовы сдать кровь, в случае, если переболеют коронавирусом, чтобы помочь соотечественникам справиться с инфекцией. Энтузиастов больше среди мужчин: 55% против 50% среди женщин. Немало желающих стать донорами и среди россиян от 45 лет — также 55%.

На фоне ежедневных новостей в СМИ о статистике заражения коронавирусом идея вакцинации от COVID-19 теряет популярность среди россиян: в начале карантина 28% граждан были однозначно готовы к вакцинации, 36% склонялись к этой мере. Спустя 4 недели полностью согласных на вакцинацию — 24%, скорее согласных — 33%.

23 апрель 11:18 | : Будни

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