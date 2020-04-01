Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главы городов Архангельской области первыми сообщают о своих заболевших коронавирусом

На этот раз региональный оперативный штаб по борьбе  с пандемией опередил глава администрации Котласа, первым сообщивший еще об одном случае инфицирования вирусом ковид.

На своей страничке в социальной сети ВКОНТАКТЕ  Андрей Бральнин написал о госпитализации мужчины, покидавшего ранее пределы региона.

Впрочем, диагноз пока ожидает официального подтверждения.

Всего же в столице юга Архангельской области на сегодняшней день пять подтверждённых диагнозов коронавируса, один — условно подтверждён на местном уровне, один человек выздоровел и 46 находятся под наблюдением.

(на фото: Андрей Бральнин)

23 апрель 10:44 | : Будни

Главные новости


Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
За пасхальным столом. Рецепты на разговение
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (233)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20