Главы городов Архангельской области первыми сообщают о своих заболевших коронавирусом

На этот раз региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией опередил глава администрации Котласа, первым сообщивший еще об одном случае инфицирования вирусом ковид.
На своей страничке в социальной сети ВКОНТАКТЕ Андрей Бральнин написал о госпитализации мужчины, покидавшего ранее пределы региона.
Впрочем, диагноз пока ожидает официального подтверждения.
Всего же в столице юга Архангельской области на сегодняшней день пять подтверждённых диагнозов коронавируса, один — условно подтверждён на местном уровне, один человек выздоровел и 46 находятся под наблюдением.
(на фото: Андрей Бральнин)