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В Архангельской области пока не собираются вводить спецпропуска

Архангельская область не вошла в список регионов, подавших заявку на введение спецпропусков, как один из вариантов борьбы с пандемией коронавируса.

Первой подобные документы для граждан, находящихся на территории региона, внедрила Москва, что сразу привело к коллапсу на входах в метрополитен. Тем не менее, столичный мэр Собянин предложил ввести эту систему по всей России.

На предложение сразу же откликнулось руководство семи регионов Центрального федерального округа - Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей.

С начала следующей недели к ним присоединяться еще 14 субъектов Федерации из Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Как мы видим, регионов, входящих в СЗФО, в этом списке нет.

Спецпропуска вводятся для контроля за перемещением граждан в период самоизоляции. В частности, в них вводится информация о фактическом проживании предъявителя, а так же о его рабочем статусе во время объявленных президентом выходных.

23 апрель 07:44 | : Будни

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