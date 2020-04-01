В Архангельской области пока не собираются вводить спецпропуска

Архангельская область не вошла в список регионов, подавших заявку на введение спецпропусков, как один из вариантов борьбы с пандемией коронавируса.
Первой подобные документы для граждан, находящихся на территории региона, внедрила Москва, что сразу привело к коллапсу на входах в метрополитен. Тем не менее, столичный мэр Собянин предложил ввести эту систему по всей России.
На предложение сразу же откликнулось руководство семи регионов Центрального федерального округа - Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей.
С начала следующей недели к ним присоединяться еще 14 субъектов Федерации из Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Как мы видим, регионов, входящих в СЗФО, в этом списке нет.
Спецпропуска вводятся для контроля за перемещением граждан в период самоизоляции. В частности, в них вводится информация о фактическом проживании предъявителя, а так же о его рабочем статусе во время объявленных президентом выходных.