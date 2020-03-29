В Архангельской области продукты из «тележек добра» получили многодетные семьи, прихожане и пенсионеры

В супермаркетах Архангельской области в рамках акции #МыВместе появились «тележки добра». В них покупатели могут положить оплаченные продукты для нуждающихся людей. Перед закрытием магазина волонтеры забирают продукты, формируют из них наборы и доставляют тем, кому эта помощь очень нужна.
В настоящее время «тележки добра» установлены в пяти супермаркетах Архангельска, в том числе в торговой сети «Петровский». Также к акции присоединились продовольственные магазины в Северодвинске и Новодвинске. Организаторы акции просят приобретать продукты длительного хранения, такие как крупы, чай, консервы, растительное масло, сахар, мука. Первыми заполнили «тележки добра» продуктами активисты Общероссийского народного фронта.
«Мы считаем, что достаточно обеспеченные архангелогородцы, которые каждый день посещают магазин, вполне могут купить что-то для малоимущих граждан. На данный момент собрано порядка 450 наборов. В такое сложное время в поддержке нуждаются многие – и многодетные семьи, и те, кто в период самоизоляции лишились работы», – отметил участник акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
Продуктовые наборы из «тележек добра» уже доставили нуждающимся прихожанам одного их храмов областного центра, многодетным семьям, пенсионерам из Северодвинска. В числе первых помощь получила семья Морозовых из Архангельска, в которой воспитываются шестеро детей.
«Спасибо вам огромное, очень приятно чувствовать поддержку в трудный час», – сказала Юлия Морозова.
Напоминаем, что оформить заявку на доставку еды, лекарств или оплату ЖКХ можно, обратившись на единую горячую линию: 8 (800) 200-34-11. Также работает портал мывместе2020.рф, через который идет набор волонтеров.