Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области продукты из «тележек добра» получили многодетные семьи, прихожане и пенсионеры

В супермаркетах Архангельской области в рамках акции #МыВместе появились «тележки добра». В них покупатели могут положить оплаченные продукты для нуждающихся людей. Перед закрытием магазина волонтеры забирают продукты, формируют из них наборы и доставляют тем, кому эта помощь очень нужна.

В настоящее время «тележки добра» установлены в пяти супермаркетах Архангельска, в том числе в торговой сети «Петровский». Также к акции присоединились продовольственные магазины в Северодвинске и Новодвинске. Организаторы акции просят приобретать продукты длительного хранения, такие как крупы, чай, консервы, растительное масло, сахар, мука. Первыми заполнили «тележки добра» продуктами активисты Общероссийского народного фронта.

«Мы считаем, что достаточно обеспеченные архангелогородцы, которые каждый день посещают магазин, вполне могут купить что-то для малоимущих граждан. На данный момент собрано порядка 450 наборов. В такое сложное время в поддержке нуждаются многие – и многодетные семьи, и те, кто в период самоизоляции лишились работы», – отметил участник акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Продуктовые наборы из «тележек добра» уже доставили нуждающимся прихожанам одного их храмов областного центра, многодетным семьям, пенсионерам из Северодвинска. В числе первых помощь получила семья Морозовых из Архангельска, в которой воспитываются шестеро детей.

«Спасибо вам огромное, очень приятно чувствовать поддержку в трудный час», – сказала Юлия Морозова.

Напоминаем, что оформить заявку на доставку еды, лекарств или оплату ЖКХ можно, обратившись на единую горячую линию: 8 (800) 200-34-11. Также работает портал мывместе2020.рф, через который идет набор волонтеров.

22 апрель 11:47 | : Будни

Главные новости


Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
За пасхальным столом. Рецепты на разговение
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (220)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20