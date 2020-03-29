Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске убирают старые леерные ограждения

В столице Поморья начался демонтаж старых пешеходных ограждений. В ближайшие две недели данные работы будут осуществляться на основных архангельских магистралях.

Как рассказал начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения администрации Архангельска Антон Верещагин, демонтаж проводится на тех участках, где в леерном ограждении нет необходимости по ГОСТу. ГОСТ предполагает наличие пешеходных удерживающих ограждений вблизи перехода на расстоянии 50 метров по обе стороны от него.

- Прежде в городе было установлено избыточное количество этих ограждений, в которых сейчас нет потребности. Со временем они заржавели и стали портить вид улиц. Демонтаж будет проведен на проспектах Обводный канал, Советских Космонавтов, улицах Воскресенская, Комсомольская и Тимме. Бригада подрядной организации намерена выполнить основную задачу в течение двух недель, - отметил Антон Верещагин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

22 апрель 07:33 | : Будни

Главные новости


Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
За пасхальным столом. Рецепты на разговение
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (220)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20