В Архангельске убирают старые леерные ограждения

В столице Поморья начался демонтаж старых пешеходных ограждений. В ближайшие две недели данные работы будут осуществляться на основных архангельских магистралях.
Как рассказал начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения администрации Архангельска Антон Верещагин, демонтаж проводится на тех участках, где в леерном ограждении нет необходимости по ГОСТу. ГОСТ предполагает наличие пешеходных удерживающих ограждений вблизи перехода на расстоянии 50 метров по обе стороны от него.
- Прежде в городе было установлено избыточное количество этих ограждений, в которых сейчас нет потребности. Со временем они заржавели и стали портить вид улиц. Демонтаж будет проведен на проспектах Обводный канал, Советских Космонавтов, улицах Воскресенская, Комсомольская и Тимме. Бригада подрядной организации намерена выполнить основную задачу в течение двух недель, - отметил Антон Верещагин.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)