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Игорь Годзиш: Благодарю всех за участие в уборке Архангельска

В связи с невозможностью в условиях противодействия коронавирусу провести общегородской субботник, задачу по наведению в городе порядка в полной мере взяли на себя сотрудники администрации города, муниципальных учреждений и предприятий, а также производственные и иные организации.

В первый же день весенней уборки удалось выполнить большой объем работы. К сотрудникам муниципалитета присоединились и работники крупных предприятий. За труд и понимание необходимости выполнения этой работы горожан поблагодарил глава Архангельска Игорь Годзиш.

- Искренне благодарю каждого архангелогородца, который вышел сегодня и еще выйдет на улицы города и своим трудом сделает наш город чище. Традиционно в субботниках участвуют тысячи горожан, а в сложный период ограничений выполнять эту задачу приходится меньшими силами. Спасибо за ваш вклад в это важное дело! – отметил Игорь Годзиш.

Завтра уборка городских территорий будет продолжена: работа будет проводиться во всех округах.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

21 апрель 17:35 | : Будни

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