Прошедшие сутки не занесли в Архангельскую область новый коронавирус

По информации Федерального штаба по предотвращению пандемии коронавируса, эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, как раз в полдень прошло обновление информации.
На карте России Поморье все так же отмечено 34 случаями заражения вирусом COVID-19. 11 ранее инфицированных выздоровели. Область находится на 70-м месте в списке субъектов Федерации по скорости распространения. Обращает на себя внимание, что в графе «смертность» остается ноль. Видимо, смерь пациентки архангельской больницы им. Семашко от ковида пока не получила официального подтверждения.
Тем не менее, по информации из местных источников в упомянутой клинике сохраняется режим ограниченного приема пациентов, часть медицинского персонала находится на карантине и самоизоляции