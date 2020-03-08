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Архангельские активисты ОНФ наполняют «Тележку добра»

В архангельских, северодвинских и новодвинских супермаркетах торговой сети "Петровский" в рамках акции #МЫВМЕСТЕ стартовал всероссийский проект «Тележка добра», помощи пожилым и маломобильным людям в период распространения коронавирусной инфекции.

 

Активисты ОНФ вместе с сотрудниками магазинов установили специальные боксы (тележки или корзины) в продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут положить купленные продукты. Перед закрытием магазина волонтеры забирают продукты, затем из них комплектуются наборы и доставляются нуждающимся гражданам. В 5 супермаркетах акция «Тележка добра» уже стартовала, специальные тележки установлены возле касс.

 

Организаторы акции просят приобретать для нуждающихся продукты длительного хранения – крупы, чай, консервы, сахар, муку и др. Первыми купили продукты в "Тележку добра" представители Общероссийского народного фронта. "Мы считаем, что достаточно обеспеченные архангелогородцы, которые каждый день посещают магазин, вполне могут купить что - то для граждан, находящихся на самоизоляции - это многодетные семьи, пенсионеры. В такое сложное время в поддержке нуждаются многие люди", - отметил руководитель исполкома ОНФ Юрий Шалауров. – Трудные времена пройдут, но потом будет приятно вспомнить о добрых делах».

 

Адреса магазинов, где расположены "Тележки добра"

1.№41, Архангельск, ул Нагорная,1 (супермаркет Гиппо)

2.№55, Архангельск, ул Ленинградский проспект,255

3.№103, Архангельск, ул Тимме, 4 (Полюс)

4.№89, г. Северодвинск, ул К.Маркса58/4б

5.№104, г. Новодвинск, ул 3 Пятилетки, 13

 

Напомним, что акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11 работает круглосуточно. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или сформировав заявку на сайте мывместе2020.рф.

16 апрель 08:56 | : Будни

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