ЗОЖ победил? В самоизоляции россияне мечтают о прогулке и спортзале

Заветные мечты на карантине: прогулка, парикмахерская и спортзал. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, куда чаще всего мечтают пойти россияне по окончании режима самоизоляции. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 341 населенного пункта страны.
Очевидно, что больше всего в самоизоляции нам не хватает свежего воздуха: 23% россиян после окончания карантина первым делом отправятся на прогулку. Каждый десятый мечтает посетить парикмахерскую. Каждый одиннадцатый — спортзал (9%). 7% респондентов хотят поехать в деревню или на дачу. 5% — отправиться в путешествие.
О свободном шопинге мечтают 3%. Столько же опрошенных планируют поход в ресторан, клуб или кафе. 2% — визит в кинотеатр. Среди прочих не столь популярных вариантов — посещение храмов, музеев, выставок или госучреждений (налоговой, суда), визит к врачу, поездка в санаторий, поход в гости.
Женщины чаще мужчин мечтают о прогулке (26 и 19% соответственно), мужчины — о посещение спортзала (10% против 7% среди женщин). Больше всего же тех, кто соскучился по спорту, — среди молодежи до 24 лет (14%). А вот среди поколения старше 45 лет больше всего желающих посетить парикмахерскую (15%) или поехать на дачу (11%).