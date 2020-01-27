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Теперь пофотографируемся! Новые изменения в указ губернатора Архангельской области по коронавирусу

К разрешенному ранее списку разрешенных видов деятельности во время обязательной самоизоляции добавились следующие пункты:

Судостроительные и судоремонтные предприятия;

Организации, осуществляющие деятельность, связанную с инженерно-техническим проектированием, проведением экспертизы проектной документации;

Организации связи, включая организации почтовой связи;

Организации, осуществляющие деятельность по оказанию парикмахерских услуг, а также салоны красоты, предоставляющие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

Организации, осуществляющие судебно-экспертную деятельность;

Организации, обеспечивающие деятельность систем обеспечения безопасности;

Организации, осуществляющие деятельность в области фотографии;

Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

Организации, осуществляющие стирку и химическую чистку изделий;

Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность и предоставление услуг в этой области;

Организации, осуществляющие деятельность информационно-расчетных центров по жилищно-коммунальным услугам;

Организации, предоставляющие услуги по изготовлению ключей;

Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские, аудиторские, страховые, правовые и иные услуги дистанционным образом.

15 апрель 07:01 | : Будни

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