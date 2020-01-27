Теперь пофотографируемся! Новые изменения в указ губернатора Архангельской области по коронавирусу

К разрешенному ранее списку разрешенных видов деятельности во время обязательной самоизоляции добавились следующие пункты:
Судостроительные и судоремонтные предприятия;
Организации, осуществляющие деятельность, связанную с инженерно-техническим проектированием, проведением экспертизы проектной документации;
Организации связи, включая организации почтовой связи;
Организации, осуществляющие деятельность по оказанию парикмахерских услуг, а также салоны красоты, предоставляющие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;
Организации, осуществляющие судебно-экспертную деятельность;
Организации, обеспечивающие деятельность систем обеспечения безопасности;
Организации, осуществляющие деятельность в области фотографии;
Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
Организации, осуществляющие стирку и химическую чистку изделий;
Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность и предоставление услуг в этой области;
Организации, осуществляющие деятельность информационно-расчетных центров по жилищно-коммунальным услугам;
Организации, предоставляющие услуги по изготовлению ключей;
Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские, аудиторские, страховые, правовые и иные услуги дистанционным образом.