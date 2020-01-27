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Дождались! В Архангельске началась уборка тротуаров

Специалисты Архангельского участка АО «Плесецкого дорожного управления» и представители субподрядных организаций проводят работы по очистке городских улиц.

Как сообщил начальник участка Артем Колосов, минувшей ночью тракторы со щетками привели в порядок пешеходные зоны на проспектах Троицкий и Ленинградский, расчистили тротуары на улицах Гагарина, Воскресенская, Суворова, Поморская и других территориях.

В поселках Турдеево, Коровье озеро и Лесная речка субподрядчик расширял проезжую часть, а также ликвидировал колейность и убирал наледь.

- Аналогичные работы велись в Цигломени и на Левом берегу. Спецтехника прошла по улицам Магистральная, Сурповская, Дрейера, Вычегодская, Доковская, Тяговая, Зеньковича, Речников, Куйбышева, Красина, Лочехина, Мира, Онежская, Стивидорская, Кирпичного завода, Ленинская, Адмирала Нахимова и Адмирала Кузнецова, - рассказал Артем Колосов.

В свою очередь, в Соломбальском, Маймаксанском и Северном округах были проведены подметание кромок проезжих частей и уборка тротуаров.

От редакции: Как раз вовремя – тротуары в эти суровые дни пусты от пешеходов.

 

14 апрель 12:01 | : Будни

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