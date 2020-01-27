Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Москва – город парадоксов. Смертность от ковида растет, а режим самоизоляции ослабевает

На парадоксальную ситуацию в плане борьбы с пандемией коронавируса обратил внимание президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, сначала столичные жители с пониманием отнеслись к ограничениям в личной свободе, связанными с высоким порогом заболеваемости. Однако потом…

"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается".

По мнению профессионала, снижение индекса обратно пропорционально росту числа заболевших.

Напомним, что только за последние сутки в Москве скончались 13 пациентов больниц с диагнозом COVID-19.

Из разговоров редакции со своими знакомыми вырисовывается, что москвичам просто надоело бояться и сидеть взаперти. Многие теперь живут по принципу «что будет, то и будет». Особенно их раздражает сегодняшняя социальная телереклама, где звезды эстрады и экрана из своих роскошных апартаментов призывают жителей коммуналок и хрущеб «оставаться дома»

14 апрель 07:33 | : Будни

Главные новости


Предприниматели Архангельский области знают, как спасти малый и средней бизнес. В отличии от чиновницы Гореловой.
«Ну вы там держитесь!». Путин впервые обратился к Цыбульскому, как к главе Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (129)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20