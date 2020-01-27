Москва – город парадоксов. Смертность от ковида растет, а режим самоизоляции ослабевает

На парадоксальную ситуацию в плане борьбы с пандемией коронавируса обратил внимание президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
По его словам, сначала столичные жители с пониманием отнеслись к ограничениям в личной свободе, связанными с высоким порогом заболеваемости. Однако потом…
"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается".
По мнению профессионала, снижение индекса обратно пропорционально росту числа заболевших.
Напомним, что только за последние сутки в Москве скончались 13 пациентов больниц с диагнозом COVID-19.
Из разговоров редакции со своими знакомыми вырисовывается, что москвичам просто надоело бояться и сидеть взаперти. Многие теперь живут по принципу «что будет, то и будет». Особенно их раздражает сегодняшняя социальная телереклама, где звезды эстрады и экрана из своих роскошных апартаментов призывают жителей коммуналок и хрущеб «оставаться дома»…