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В архангельской больнице им. Семашко все врачи здоровы

Такой результат показали тест-пробы на коронавирус, взятые у персонала клиники.

Как мы писали вчера, знаковая для столицы Поморья больница им. Семашко была закрыта на карантин, а плановые пациенты выписаны после того, как у одной из пациенток терапевтического отделения проявились симптомы вируса COVID-19.

Параллельно главврач медучреждения Елена Казакевич через соцсети обратилась по всем жителям Архангельской области ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, даже если они чувствуют себя здоровыми.

Всего у персонала СМКЦ им. Семашко было взято 60 проб, ни одна не дала положительного результата.

Однако окончательные итоги эпидемиологического расследования Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (Роспотребнадзор) будут подведены в ближайшие дни. Судя по всему, они будут касаться того, почему пациентка с повышенной температурой была принята на плановое лечение и размещена в общей палате.

12 апрель 16:30 | : Будни

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