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Странности статистики. В Архангельской области двое суток нет ни одного заражения

Такой вывод можно сделать, рассмотрев оперативную карту распространения коронавируса в России.

Исходя из нее, в Архангельской области все также 24 случая заболевания, 5 выздоровевших и ни одного смертельного случая. Наш регион находится по этим показателям на 57-м месте.

Хотя напомним, вчера интернет сообщество буквально встало на уши из-за сообщения о введении карантина в больнице им. Семашко, факт заражения подтвердила главврач медучреждения Е. Казакевич. Также сообщалось еще об одном заболевшем в Котласе.

12 апрель 11:11 | : Будни

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