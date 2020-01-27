Странности статистики. В Архангельской области двое суток нет ни одного заражения

Такой вывод можно сделать, рассмотрев оперативную карту распространения коронавируса в России.
Исходя из нее, в Архангельской области все также 24 случая заболевания, 5 выздоровевших и ни одного смертельного случая. Наш регион находится по этим показателям на 57-м месте.
Хотя напомним, вчера интернет сообщество буквально встало на уши из-за сообщения о введении карантина в больнице им. Семашко, факт заражения подтвердила главврач медучреждения Е. Казакевич. Также сообщалось еще об одном заболевшем в Котласе.