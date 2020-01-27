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На Бога надейся... Коронавирус не щадит православное духовенство

Протодиакон Русской Православной Церкви за границей Александр Гусев (на фото) скончался накануне от коронавируса на 58-м году жизни, сообщает агентство Интерфакс.

Отец Александр служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино американского штата Невада, там же работал помощником в больнице. Неделю назад у него была диагностирована пневмония на фоне коронавируса.

У покойного остались мать, жена и сын.

Также отметим, что коронавирус выявлен у восьми священнослужителей Московской епархии.

Еще у трех священнослужителей обнаружены симптомы COVID-19, но диагноз пока не подтвержден, сообщила Рабочая группа при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом перечислены церкви, клирики которых оказались под подозрением. Это храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм Симеона Столпника за Яузой в Таганском районе, храм Андрея Первозванного в Метрогородке и храм Вознесения Господня на Гороховом поле.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — заявляет рабочая группа при Патриархе.

(по материалам Архангельской епархии)  

11 апрель 09:14 | : Будни / Верую

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