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Вагнер из Архангельска! В космос отправляется наш земляк

Иван Вагнер станет первым уроженцем Архангельской области, побывавшем на МКС (о других жителях Поморья, когда-либо летавших в космос кроме, как во сне, редакция сведений не нашла… но заранее приносит извинения).

По сведениям издания «Регион 29», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-16» к международной космической станции должен состоятся сегодня, 9 апреля, в 11.05 по мск. с космодрома Байконур» (Казахстан). Надеемся, что наш Ваня уже летит к звездам…

Об Иване Вагнере известно, что он родился в Североонежске (Плесецкий р-н), окончил там школу, а затем поступил на факультет авиа и ракетостроения Балтийского государственного технического университета имени Устинова «Военмех» в Санкт-Петербурге. До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полётами российского сегмента МКС.

«И домой возвращайся скорей…».

09 апрель 13:34 | : Будни

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