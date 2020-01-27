Число заболевших коронавирусом в Архангельской области стало угрожающе расти

Это видно по карте распространения вируса на территории Поморье, на ней отмечено 10 новых случаев заражения за последние сутки.
Напомним, что данная карта отмечает только официально подтвержденные случаи заражения, а не все подозрения на коронавирус, связанные с проявлением симптомов простудных заболеваний.
Еще вчера от оперативного штаба региона приходили успокаивающие сообщения, что эпмидемобстановка в области стабилизировалась. Есть небольшая надежда, что нас снова перепутали с Астраханью… такое уже случалось.
Ждем разъяснений от уполномоченных органов…