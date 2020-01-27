Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родители недовольны процессом дистанционного обучения

Родителей, недовольных организацией дистанционного образования, чуть больше, чем тех, кто положительно оценил новую систему обучения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил мнение родителей школьников об организации дистанционного обучения в период карантина по коронавирусу. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех округов России.

Довольны организацией дистанционного обучения детей 36% родителей, недовольны — 38%. Причем если среди матерей практически поровну довольных и недовольных (38 и 39% соответственно), то среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных (37 и 33%). Больше всего же родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учебы, среди тех, кто в период эпидемии продолжает ходить на работу, — 51%. 

В регионах организацией обучения родители чаще недовольны (40% против 34% довольных). В Москве, напротив, положительных отзывов больше всего (41%).

Комментируя свои отзывы об организации дистанционного обучения, родители в основном жаловались на технические сложности и неготовность IT-структур: учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, зависают или работают некорректно. Родители отмечают нехватку живого общения с педагогами, а также тот факт, что дети вынуждены проводить за компьютером по несколько часов в день. 

Напомним, что в Архангельской области обучающая интернет-платформа, на которой проводилось дистанционное обучение, навернулась в первые же дни своей работы.

09 апрель 09:02 | : Будни

Главные новости


Зачем нам Цыбульский? Архангельская область привыкает к новой реальности
Плюс два. В Архангельской области 8 заболевших коронавирусом
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (85)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20