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Эффект карантина: российские мужчины возвращаются к домашним делам

За 10 лет женщин, которые отмечают, что их мужья усиленно занимаются домашним хозяйством, стало больше, но они по-прежнему в меньшинстве. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob оценил вовлеченность современных мужчин в домашнее хозяйство и распределение гендерных ролей в быту. В опросах приняли участие по 1000 женщин и мужчин, состоящих в браке.

Женатых мужчин, которые считают, что занимаются домашней работой меньше, чем это необходимо, столько же, сколько и уверенных в обратном (по 46%). Женщины же чаще утверждают, что их мужья занимаются бытом недостаточно: 44% против 38% среди женщин, которые отмечают, что их вторая половина «пашет дома во вторую смену». Практически каждая пятая же говорит о том, что супруг вообще не занимается домашними делами (18%).

Представления женщин и мужчин о распределении обязанностей по дому совпадают по значительному числу пунктов: большинство считает, что мужья должны во всем помогать своим женам (58% среди мужчин и 45% среди женщин), 23% мужчин и 27% женщин закрепили за представителями сильного пола выполнение ремонтных работ. Женщины чаще ждут от мужчин помощи в уборке, готовке и выносе мусора, чем мужчины выказывают готовность этим заниматься.

Рассказывая о реальном положении дел, женщины чаще всего отмечают участие мужей в уборке и готовке (по 21%). О том, что их мужья помогают во всех домашних делах, говорит каждая пятая. 

За 10 лет представления женщин и мужчин о типичных домашних обязанностях представителей сильного пола практически не изменились. Однако женщины стали реже отмечать помощь мужчин в уборке и мытье посуды (надеемся, благодаря распространению роботов-пылесосов и посудомоечных машин), при этом оценки степени вовлеченности мужчин в домашние дела возросли, как по мнению самих мужчин, так и по мнению женщин. В 2010 году мужей, которые считают, что занимаются домашними делами больше, чем это необходимо, было 34%, сейчас — 46%. Женщин, оценивающих подобным образом помощь супругов в быту, было 27%, сегодня — 38%.

Между тем, в обществе не утихают споры на тему: к чему приведет вынужденная самоизоляция – к укреплению уз брака или к пандемии разводов? Например, в Китае случилось последнее…  

08 апрель 07:48 | : Будни

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