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Под знаком Рака. Александр Цыбульский в гороскопах

ВРИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский родился 15 июля 1979 года.

То есть, в зодиакальном гороскопе он РАК, а в восточном желтая КОЗА. Ну-ка посмотрим…

РАК — самый эмоциональный знак среди всего зодиака. Но сам не любит делиться личными эмоциями. Чувства и настроение окружающих Рак понимает мгновенно, но редко откровенен. Проблема с выражением своих чувств связана с защитными психическими механизмами. С ранних лет Рак выстраивает личную систему защиты от нечаянного проникновения в душу, обрастает стереотипами и предрассудками. Очень привязан к семье, особенно к матери. Рак впитывает чувства и эмоции окружающих, но свои старается держать при себе. Любит проявлять инициативу и в работе, и в личных отношениях, безошибочно выбирая соратников и полезных людей. Рак — прирожденный психолог, с глубоким пониманием причин явлений, сильным желанием добраться до сути проблемы. Их трудно обмануть, но легко обидеть. Это знак накопления, сохранения и умелого использования всех ресурсов, в первую очередь, семейных. Он окружает себя совершенно разнохарактерными людьми, о которых любит заботиться. Нуждается в постоянстве отношений и долговременных связях.

Особо отмечаются Раки-мужчины – они обладают мощным аналитическим умом, но позволяют своим чувствам нарушить любую логику и последовательность. Часто занимают руководящие посты, хорошо разбираются в людях, способны просчитать и интуитивно угадать кратчайший путь к цели.

Переходим к восточному гороскопу.

Рожденные в Год КОЗЫ делятся на два типа. Первый - интуитивно чувствуют людей и события, могут повести за собой массы, обладая, своего рода, шестым чувством.
Эти люди как правило деятельны, активны, но и опасны, ибо если они терпят поражение - становятся агрессивны и мелочны (переходя на личности). Злопамятны, непростительны к слабостям своих близких и друзей. Легко используют в своих целях свое окружение. Второй - осмотрительны, осторожны, лишний раз стараются не рисковать, могут длительное время наблюдать за человеком, пытаясь понять "чем он живет и дышит" и только после этого впускают в свой круг доверия. Начитаны, интеллектуально развиты, вызывают симпатию окружающих, друзья, как правило, преданные и верные.

Мужчины, рожденные в Год Козы, в деловом отношении очень перспективны, но это скорее "серые кардиналы", нежели руководители. Они ухитряются даже в бизнес и любую свою деятельность привнести справедливость. Как партнеры надежны, но благодаря своей подозрительности и скрытности, к сожалению, вызывают у своих коллег реакцию недоверия. Работают охотно, легко и охотно делятся своими знаниями и накопленным опытом. Любят и умеют тратить деньги, но они не моты.

 А теперь ВНИМАНИЕ! Характеристика мужчины-РАКА, рожденного в Год КОЗЫ:

Внешне спокойный и уравновешенный парень Рак в год Козы в реальности непредсказуемая и импульсивная личность. Он вечный созидатель, находящийся в поиске себя и прекрасного. Для людей, плохо знающих его внутренний мир, он кажется настоящим испытанием. Являясь по натуре свободным художником, он не годиться для выполнений монотонной работы, конвейер точно не для него. Рак-Коза не меркантилен. Мужчина не будет держаться за работу только из-за высокой должности или заработной платы. Все его таланты раскроются по-настоящему только в той сфере, которая интересна. Причем он сам редко понимает, чего хочет от жизни.

Как говорится, хотите – верьте, хотите – нет.

На всякий случай напоминаем: Анатолий Ефремов – Водолей и Дракон; Николай Киселев – Стрелец и Тигр; Илья Михальчук – Козерог и Обезьяна; Игорь Орлов – Лев и Дракон.

05 апрель 11:05 | : Будни

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