Их стало шесть. В Архангельской области подтвержден еще один факт заражения коронавирусом

Бедолагой оказался моряк, член экипажа пришвартовавшегося в Архангельске судна, прибывшего из зарубежного плавания. Симптомы простудного заболевания были налицо, тест на коронавирус дал положительный результат. Его коллеги по плаванию посажены на карантин и проходят проверку.
Цифра инфицированных в регионе достигла шести. Все они изолированы в инфекционные боксы и проходят курс интенсивного лечения.
Смертельных случаев в Поморье нет… тьфу-тьфу-тьфу.
Напомним, позавчера общественность области взбудоражила новость о суточном росте числа заболевших более, чем в два раза. Позже выяснилось, что имела место путаница с географическими объектами.