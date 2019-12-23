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Их стало шесть. В Архангельской области подтвержден еще один факт заражения коронавирусом

Бедолагой оказался моряк, член экипажа пришвартовавшегося в Архангельске судна, прибывшего из зарубежного плавания. Симптомы простудного заболевания были налицо, тест на коронавирус дал положительный результат. Его коллеги по плаванию посажены на карантин и проходят проверку.

Цифра инфицированных в регионе достигла шести. Все они изолированы в инфекционные боксы и проходят курс интенсивного лечения.

Смертельных случаев в Поморье нет… тьфу-тьфу-тьфу.

Напомним, позавчера общественность области взбудоражила новость о суточном росте числа заболевших более, чем в два раза. Позже выяснилось, что имела место путаница с географическими объектами.

01 апрель 14:35 | : Будни

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