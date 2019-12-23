Игорь Скубенко: Контролировать карантин буду жестко

Прошедший через самоизоляцию глава администрации Северодвинска провел заседание городского штаба по противодействию распространению на территории области новой коронавирусной инфекции.
На заседании заслушали 7 докладчиков по актуальным на сегодняшний день вопросам и проблемам. Глава города рассказал о принятых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории города.
- Все школы и детские сады закрыты, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры - не работают. Осуществляется дезинфекция автобусов, организовано дополнительное проветривание салонов. Мобильные бригады объезжают торговые центры и общественные места города для проведения разъяснительной работы с детьми и подростками о необходимости соблюдения карантинно-ограничительных мероприятий. Организованы ежедневные рейды по торговым точкам. С 28 марта отменен льготный проезд граждан 70 лет и старше, а также школьников и студентов в автобусах маршрутов регулярных перевозок. Это вынужденная мера, направленная на минимизацию массового передвижения и скопления населения в транспорте, - отметил Игорь Скубенко.
Глава Северодвинска отметил проблему отсутствия необходимого объема медицинских масок в городе.
- Поручаю заместителю по финансово-экономическим вопросам и управлению экономики проработать этот вопрос с предприятиями, которые занимаются пошивом этих изделий. Сейчас необходимо просчитать требуемый объем для работников производств, которые обеспечивают на территории города санитарно-эпидемиологический режим. Это - предприятия ЖКХ, организации, обеспечивающие пассажирские перевозки, и другие подведомственные организации, - подчеркнул Игорь Скубенко
Необходимые денежные средства будут выделены из резервного фонда администрации Северодвинска.
Заместитель начальника Северодвинского территориального отдела Роспотребнадзора Андрей Кучеренко доложил, что на сегодняшний день на самоизоляции находится 420 человек. 80 северодвинцев обследованы и им установлен диагноз «здоров».
Однако все участники заседания штаба по противодействию распространению на территории области новой коронавирусной инфекции отметили низкую социальную ответственность граждан.
- Многие не понимают важности соблюдения ограничительных мер. Необходимо оставаться дома в изоляции и не посещать общественные места. Многие северодвинцы восприняли нерабочие дни, как выходные или каникулы, но это не так. На федеральном уровне уже приняты новые меры административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Контролировать их соблюдение мы будем жестко, - сказал глава города.
Напомним, для удобства горожан на официальной сайте администрации Северодвинска создан раздел «COVID-19. Актуальная информация» (баннер в правом верхнем углу). Ежедневно в разделе будет обновляться информация, а также собраны все новости по противодействию распространения коронавирусной инфекции с хэштегом #лучшедома. Прямая ссылка на раздел: http://www.severodvinsk.info/sidimdoma/.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)