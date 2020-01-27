Одна из 26. Архангельская область вошла в список регионов, включивших режим самоизоляции

Первыми эту меру ввели Москва и Московская область… подтянулся Санкт-Петербург.
30 марта к ним присоединились республики Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия, Коми, Чечня и Чувашия, а также в Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Свердловская области.
На вчерашний вечер о включении режима самоизоляции сообщили правительства 26 российский регионов. Это означает, что граждане всех возрастов не должны покидать свои жилища без острой необходимости. Разрешается выходить за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для выгула домашних животных, а так же тем, кто несет трудовую вахту.
По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Уже сегодня стало известно об еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.
Указом президента Путина эта неделя объявлена по всей стране нерабочей.