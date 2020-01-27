Больше половины россиян голосуют за тотальный карантин

Власти Москвы и Московской области 30 марта объявили строгий карантин по коронавирусу: домашний режим самоизоляции ввели для граждан всех возрастов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, нужно ли, по их мнению, ввести подобный карантин в их городе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проживающих за пределами Москвы и Московской области.
В необходимости строгого карантина уже убеждено более половины россиян (53%). Больше всего сторонников режима тотальной домашней изоляции — среди женщин: 62% против 47% среди мужчин. Молодежь до 24 лет голосует за строгий карантин активнее россиян старше 45 лет: 57 и 52% соответственно.
Впрочем, даже те, кто поддерживает меры самоизоляции, осознают «побочные эффекты» простоя в работе: «С условием, чтобы людям выплатили какое-то пособие или зарплату за эти дни. Запретить легко, а как людям жить, всем наплевать»; «Алкогольные магазины должны быть закрыты, это не необходимый сектор при карантине!»