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Игорю Арсентьеву – 35!

Тридцать пять лет назад, день в день, родился Игорь Арсентьев.

Для мужчины самый возраст. Жизненный опыт, а с ним и мудрость, уже есть, молодеческий задор и любопытство еще не угасли.

Так сложилось, что перед самым юбилеем Игорь перешел из политики в исполнительную власть – бывший координатор регионального отделения ЛДПР и депутат областного Собрания стал главой Плесецкого района. Одного из ключевых в экономике региона… один космодром чего стоит.

И снова у него получается! С народом общается на равных, вникает во все проблемы, которые в свою очередь доносит до руководителей региона.

Человек на своем месте, вот как это называется.

И вот новая испытание – заморский вирус. Надеемся, что и его сдюжит, убережёт население района от напасти пандемии.

Желаем другу нашей редакции здоровья и новых свершений… всё самое интересное в жизни еще впереди!

30 март 17:26 | : Будни

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