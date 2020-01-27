Игорю Арсентьеву – 35!

Тридцать пять лет назад, день в день, родился Игорь Арсентьев.
Для мужчины самый возраст. Жизненный опыт, а с ним и мудрость, уже есть, молодеческий задор и любопытство еще не угасли.
Так сложилось, что перед самым юбилеем Игорь перешел из политики в исполнительную власть – бывший координатор регионального отделения ЛДПР и депутат областного Собрания стал главой Плесецкого района. Одного из ключевых в экономике региона… один космодром чего стоит.
И снова у него получается! С народом общается на равных, вникает во все проблемы, которые в свою очередь доносит до руководителей региона.
Человек на своем месте, вот как это называется.
И вот новая испытание – заморский вирус. Надеемся, что и его сдюжит, убережёт население района от напасти пандемии.
Желаем другу нашей редакции здоровья и новых свершений… всё самое интересное в жизни еще впереди!