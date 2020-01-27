С пятницы Россия закрывается. Пока только в небе

Росавиация заявила о намерении прекратить как чартерные, так и регулярные рейсы в зарубежные страны.
Причина – наступающая именно из-за рубежа пандемия коронавируса.
Исключение составят спецрейсы по вывозу загулявшихся соотечественников.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли. Основной очаг эпидемии – Италия.
Страны принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах
В России 658 заболевших, 29 выздоровели.