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С пятницы Россия закрывается. Пока только в небе

Росавиация заявила о намерении прекратить как чартерные, так и регулярные рейсы в зарубежные страны.

Причина – наступающая именно из-за рубежа пандемия коронавируса.

Исключение составят спецрейсы по вывозу загулявшихся соотечественников.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли. Основной очаг эпидемии – Италия.

Страны принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах

В России 658 заболевших, 29 выздоровели.

 

26 март 10:07 | : Будни

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