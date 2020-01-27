"Нужны герои-добровольцы для опытов с коронавирусом"

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров призвал медицинское сообщество России принять превентивные меры по борьбе с коронавирусом.
«Обращение ко всем разумным руководителям от медицины. Понятно, что России нужно подготовить врачей, резистентных к злому вирусу. Вакцины нет. Относительно безопасный способ ниже.
Нам нужно, скажем, две тысячи здоровых добровольцев в возрасте до 30. Имеющих минимальное количество хронических заболеваний, здоровые легкие и медицинское образование. Любое. Добровольцы под телекамеры, напутствуемые Президентом, Патриархом, Верховным муфтием, Главным раввином и министром здравоохранения торжественно отправляются в больницы, где находятся больные коронавирусом.
Цель – обязательно заразить всех добровольцев. Выявить у них болезнь на самой ранней стадии и незамедлительно приступить к лечению доступными на сегодняшний день средствами. У героев–добровольцев будет выработан иммунитет к заболеванию. При таком подходе у абсолютного большинства болезнь пройдёт в максимально легкой форме, и они безопасно смогут помогать другим при наступлении пика эпидемии.
Если этого не сделать, с огромной вероятностью, при плохом развитии событий эти же врачи, ухаживая за больными, обязательно заразятся. Но заражение будет обнаружено позже, чем нужно. Мы столкнемся с той же тяжёлой проблемой, с которой столкнулся Китай.
Поскольку врачи в момент заражения уже будут пахать на износ, то иммунитет у них будет на нуле: стресс, физическая усталость, круглосуточная работа. Многие из них получат болезнь не в легкой, а в тяжёлой форме. Нехватка врачей гарантирована. И некоторые, в том числе молодые, врачи умрут от коронавируса, потому что сегодня кто–то из медицинских начальников не решился предпринять решительные превентивные действия.
У меня все.
Алексей Захаров
Superjob.ru
Президент»