Мониторинг состояния здоровья Игоря Скубенко: Седьмые сутки прошли спокойно

Ассоциация независимых СМИ продолжает следить за состоянием главы администрации Северодвинска.
- Температура тела у товарища Скубенко соответствует принятым российским Минздравом параметрам – 36.6, простудных явлений не выявлено - успокоили журналистов и всю мировую общественность в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
В подведомственном ему городе сохраняется спокойствие и выдержка.
Напомним, Игорь Васильевич Скубенко самоизолировался после делового посещения Германии, охваченной паникой в связи с распространением коронавируса.
(коллаж ИА «Эхо севера»)