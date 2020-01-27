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Мониторинг состояния здоровья Игоря Скубенко: Седьмые сутки прошли спокойно

Ассоциация независимых СМИ продолжает следить за состоянием главы администрации Северодвинска.

 - Температура тела у товарища Скубенко  соответствует  принятым российским Минздравом параметрам – 36.6, простудных явлений не выявлено - успокоили журналистов и всю мировую общественность в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

В подведомственном ему городе сохраняется спокойствие и выдержка.

Напомним, Игорь Васильевич Скубенко самоизолировался после делового посещения Германии, охваченной паникой в связи с распространением коронавируса.

(коллаж ИА «Эхо севера»)

20 март 11:18 | : Будни

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