Ни уехать, ни приехать. Бардак с пассажирскими перевозками в Архангельске

Движение автобусного маршрута № 31 в Цигломень обсудили на сессии Архангельской городской Думы. Депутат Андрей Балеевский обеспокоен ситуацией с пассажирскими перевозками – жители поселка Цигломень жалуются, что автобус маршрута № 31 постоянно срывает графики.
Как пояснил директор транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын, вместе с муниципальным АППП постоянно ведется мониторинг пассажироперевозок.
- На маршруте № 31 «Автовокзал – Цигломень» в будни предусмотрена работа шести автобусов, в выходные дни – четырех. Исполнения рейсов на маршруте в феврале составило 92,1%. С 1 по 10 марта исполнение рейсов составило 94%, не выполнено 24 рейса. Основная причина – техническая неисправность автобусов, - сообщил Алексей Норицын.
Помимо 31-го маршрута в Цигломень можно уехать еще из центра города 81-м маршрутом, идущим от торгового комплекса «На Окружной», но там ходит всего один автобус, хоть и большой. Процент исполнения рейсов в феврале примерно такой же, в первой декаде марта не исполнен всего один рейс из 60-ти.
По данным диспетчерской службы МУП АППП, контроль за регулярностью перевозок осуществляется с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Так, 25 февраля по маршруту № 31 было зарегистрировано только 33 рейса из планируемых 45-ти. По объяснению перевозчика основной причиной стал сход автобусов с линии в результате технической неисправности.
Как сказал Алексей Норицын, только при условии выполнения всех указанных в расписании рейсов вывоз пассажиров может осуществляться в полном объеме.
- В настоящее время на условиях договоров с перевозчиками в случае неисполнения рейсов нами написаны претензии, состоялись встречи с «Архтрансавто», обслуживающем в частности 31-й маршрут, на которых обсуждался вопрос усиления контроля за техническим состоянием автобусов. Предприятию дано предписание в срок до 25 марта довести число машин на маршруте до нормативного показателя. В противном случае мы готовы к кардинальным мерам, вплоть до расторжения договора. Что касается штрафных санкций, то конкретно по маршруту № 31 выставлены штрафы в 2019 году на сумму 1 миллион 213 тысяч, в 2020 году на данный момент выписаны штрафы на сумму 243 тысячи рублей, - отметил директор департамента транспорта.
В перспективе ситуация с городским транспортом в Архангельске должна нормализоваться: планируются к заключению новые контракты. По условиям заключения следующих муниципальных контрактов на пассажироперевозки в обязанности перевозчика войдет обеспечение ежедневного исполнения не менее 92 % рейсов от утвержденного расписания. Выполненным будет считаться рейс, пройденный автобусом согласно утвержденной схеме, причем на всем протяжении маршрута в диспетчерскую должен поступать и фиксироваться навигационный сигнал. Штраф за неисполнение маршрута будет равен одной тысяче рублей – сегодня он составляет сто рублей за рейс.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)